رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نادين نجيم عن أحد ضحايا مرفأ بيروت: «الله يبرد قلب أمك»

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:42 م
نادين نجيم
نادين نجيم
هدير شعراوي
طباعة
حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على تقديم واجب العزاء في الشاب اللبناني رالف ملاحي، أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت نادين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يبرد قلب أمك يا رالف، الله يصبرها على هل الوجع يالي ما في شيء بالدنيا كلها ممكن يعوضها خسارتك".

وأضافت: "أنت ملاك الله يرحمك ونهار عيد السيدة العذراء مريم، رح تغمرك وتكون حدك أمك بالسماء، الله يرحم كل الضحايا".

ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت منذ أيام، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2020

الاستعلام عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

القومى للترجمة يعتمد آلية جديدة للعمل بالمكتب الفني

غدًا.. الشاعرة رضا أحمد تتسلم جائزة حلمى سالم بدورتها الأولى

الأربعاء.. مناقشة مجلة «تقديرات مصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص