نادين نجيم عن أحد ضحايا مرفأ بيروت: «الله يبرد قلب أمك»

ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت منذ أيام، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على تقديم واجب العزاء في الشاب اللبناني رالف ملاحي، أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.وكتبت نادين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يبرد قلب أمك يا رالف، الله يصبرها على هل الوجع يالي ما في شيء بالدنيا كلها ممكن يعوضها خسارتك".وأضافت: "أنت ملاك الله يرحمك ونهار عيد السيدة العذراء مريم، رح تغمرك وتكون حدك أمك بالسماء، الله يرحم كل الضحايا".