وزير العدل يتابع تكليفات صيانة المحاكم

يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ توليه منصبه، بصفة دورية كل متطلبات المحاكم، ويسعى إلى تطويرها على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليها.وحرص "مروان" من خلال مساعديه على مراجعة احتياجات كل المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخزن.وكلف وزير العدل مساعده لشئون المحاكم ودور الشهر العقاري، بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة للمحاكم، لتجهيزها بالشكل اللائق، بما يسهم في تيسير العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بها.كما كلف مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات.وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها ومعاينة محاكم القاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية على أرض الواقع حيث تمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى وذلك بزيارة 8 محاكم ابتدائية هي: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الجيزة، السادس من أكتوبر، القاهرة الجديدة، حلوان، شبرا الخيمة، وبنها.وانتهت المعاينة إلى التأكد من توزيع جميع الأثاث والمفروشات والمستلزمات التي تم صرفها، وحصر ما تبقى من احتياجات وأعمال صيانة ضرورية.وأعدت لجان المعاينة إلى إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تم تلبيته منها والباقي، ورفعها لوزير العدل الذي أمر بتلبية كل هذه المتطلبات وسد كل الاحتياجات في أسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.