ضبط قضايا أموال عامة بـ25 مليون جنيه و55 ألف دولار أمريكي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا "تزوير أوراق- استغلال نفوذ حقيقى- تحويلات مالية غير مشروعة- كسب غير مشروع"، مُتهم فيها 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا حوالى 25 مليون جنيه- 150 ألف ريال سعودى- 80 ألف درهم إماراتى- 55 ألف دولار أمريكى- 10 آلاف يورو.