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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء» يكشف تراجع وفيات المصريين خلال ذروة كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:45 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
أميرة ممدوح
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سجلت أعداد المواليد تراجعًا جديدًا خلال عام 2020، حيث بلغ عدد مواليد شهر أبريل الماضى 168.6 ألف مولود مقابل 171.3 ألف مولود خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أظهر تقرير الإحصاء انخفاض أعداد الوفيات بين المصريين إلى 42.2 ألف حالة وفاة خلال شهر أبريل 2020 مقابل 43.3 ألف حالة وفاة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، رغم ذروة كورونا خلال التوقيت نفسه من السنة.

كان عدد سكان مصر بالداخل قد سجل 100.2 مليون نسمة خلال شهر أبريل 2020 مقابل 100.1 مليون نسمة خلال شهر مارس من نفس العام، بينما السكان 98.6 مليون نسمة خلال شهر أبريل 2019.

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