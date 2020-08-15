30.1% تراجعًا فى عقود الزواج بسبب كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا خلال شهر مارس الماضي، بلغت نسبته 30.1%، تزامنًا مع قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح تقرير الإحصاء أن عدد عقود الزواج خلال شهر مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع عدد إشهادات الطلاق إلى 11.8 ألف إشهادة طلاق خلال شهر مارس 2020 مقابل 16.9 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.يشار إلى أن الدولة كانت قد اتخذت خلال مارس الماضي عددًا من القرارات الاحترازية لمنع التجمعات في إطار خطتها للحد من فرص انتشار فيروس كورونا، من بينها إغلاق الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وقاعات الأفراح والمراكز التجارية.