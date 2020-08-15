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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تخفف قواعد الزيارات السياحية وتبقى على إغلاق النوادى الليلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:44 ص
كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك
وكالات
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قالت الحكومة والأحزاب الرئيسية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، إن الدنمارك ستلغي شرط الدخول إليها الذي يتمثل في حجز السياح لمدة ستة أيام للسماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت أنه تم استحداث مطالبة السائحين بإثبات أن لديهم حجزًا لمدة ست ليال على الأقل في فندق أو موقع تخييم أو منزل سياحي في يونيو عندما بدأت الدنمارك في إعادة فتح الحدود التي أغلقت في منتصف مارس لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير العدل نيك هايكروب: «ما زلنا في وضع خطير، وبالتالي فإن هذا لاتفاق مهم للغاية بالنسبة لنا لنتمكن من دخول الخريف والحفاظ على العدوى عند مستوى منخفض».

واتفقت الحكومة والبرلمان في مايو على خطة لإعادة فتح المجتمع على مراحل مختلفة، وتم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة على ما يسمى بالمرحلة الرابعة بعد يومين من المحادثات.

وأضاف أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية والبرلمان اتفقا على أنه «للأسف الوقت ليس مناسبًا لتنفيذ الفتح الذي خططنا له للمرحلة الرابعة».

وتم تمديد القاعدة الخاصة بالعدد الحالي وهو 100 شخص المسموح لهم بحضور تجمع عام حتى أول نوفمبر، كما ستظل المراقص والنوادي الليلية مغلقة حتى نوفمبر، مع ذلك تم الاتفاق على السماح للحانات والمطاعم بأن تظل مفتوحة حتى الساعة 2 صباحًا بدلًا من منتصف الليل.

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