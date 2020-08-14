نجل فؤاد المهندس عن شويكار: كانت تعيش وحدها.. ودائمًا تطلب منا زيارتها

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن آخر مكالمة كانت بينه وبين الفنانة الراحلة شويكار كانت في عيد الفطر، وزوجته اتصلت بها في عيد الأضحى، وكانت وقتها تتمتع بصحة جيدة.وأضاف "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "كان هناك ارتباط قوي بين زوجتي وبين الفنانة الراحلة شويكار، لذلك كانت أحاديثهم مطولة تصل للساعات".وأكمل: "كان أهم شيء عندها أن تطمئن علينا ودايما حتى لو تعبانة تقول أنا كويسة، وكانت دايما تقول لنا زوروني".وواصل: "كانت تفضل العيش وحدها وصممت على ذلك، لذلك كانت ظروف كورونا تمنعنا من الذهاب إليها، وكان الحديث معها في الهاتف"، معقبًا: "كانت طول عمرها بتراعينا فهي الأم وهي الحنينة وهي اللي بتخاف علينا" معقبا: "الصدمة كانت كبيرة علينا".