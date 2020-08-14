وزيرة دفاع فرنسا تتفقد حاملة مروحيات «لوتونير» في مرفأ بيروت ( فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يكشف تفقد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حاملة المروحيات "لو تونير" في مرفأ بيروت، المحملة بمساعدات باريس للشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ.كما تفقدت بارلي مراكز المساعدات في لبنان، بعد وصول دفعات كبيرة من باريس اليوم، مؤكدة أنه يجب على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة.وعلل مكتب وزارة الدفاع في بيانه تلك الجولة، قائلة إن "هدف الزيارة، التأكيد أن الدعم مستمر، وأن المساعدات المعلنة سلمت وأن أحد الأهداف أيضا إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادرًا على العمل مرة أخرى".