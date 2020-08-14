البرهان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال بشرق السودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الأقتتال القبلي في شرق السودان، وفق لقناة العربية الاخبارية.وأضاف: ندعو إلى الابتعاد عن المحاصصات الحزبية والجهوية في السودان، مشددًا على ضرورة الالتزام بإنشاء قوات مسلحة حديثة ورادعة في السودان.وأشار إلى أن جيش السودان سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب ضد من يعبث بأمنه.كان قد دعا البرهان، أمس الخميس، الشعب والأجهزة الإعلامية الرسمية بالوقوف بجانب مصالحها الوطنية في مشروع سد النهضة الإثيوبي.ودعا حسب بيان صحفي لمجلس الأمن والدفاع الوطني ترأسه يوم الخميس،:"كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني"، موجها كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.