رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال بشرق السودان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:17 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
منار أحمد
طباعة
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الأقتتال القبلي في شرق السودان، وفق لقناة العربية الاخبارية.

وأضاف: ندعو إلى الابتعاد عن المحاصصات الحزبية والجهوية في السودان، مشددًا على ضرورة الالتزام بإنشاء قوات مسلحة حديثة ورادعة في السودان.

وأشار إلى أن جيش السودان سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب ضد من يعبث بأمنه.

كان قد دعا البرهان، أمس الخميس، الشعب والأجهزة الإعلامية الرسمية بالوقوف بجانب مصالحها الوطنية في مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ودعا حسب بيان صحفي لمجلس الأمن والدفاع الوطني ترأسه يوم الخميس،:"كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني"، موجها كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟

لبنى الشيخ مديرا لمسرح البالون.. و«طموم» لقاعة صلاح جاهين

مكتبة الإسكندرية تصدر المجلد الثانى من «الحضارة الإسلامية فى الأندلس»