البنك المركزى التركى يسجل عجزًا قدره 93.‏2 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، عجزًا كبيرًا سجله ميزان الحساب الجاري التركي بمقدار 93.‏2 مليار دولار في يونيو الماضى، بانخفاض طفيف عن توقعات السوق.وأوضحت البيانات أن رقم شهر يونيو زاد بمقدار 8.‏2 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضى، وفقًا لوكالة الأنباء التركية، وفقًا للشرق الأوسط.وقال البنك إن إجمالي العجز التدريجي للبلاد على مدار 12 شهرًا بلغ 1.‏11 مليار دولار، حسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية.وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الأربعاء الماضي، أن خبراء الاقتصاد قدروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر، وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصاديًا بين 3.‏2 مليار دولار و1.‏5 مليار دولار.وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 18 مليار دولار في عام 2020.