البنك المركزى التركى يسجل عجزًا قدره 93.2 مليار دولار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:03 م
مروة عنبرطباعة
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، عجزًا كبيرًا سجله ميزان الحساب الجاري التركي بمقدار 93.2 مليار دولار في يونيو الماضى، بانخفاض طفيف عن توقعات السوق.
وأوضحت البيانات أن رقم شهر يونيو زاد بمقدار 8.2 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضى، وفقًا لوكالة الأنباء التركية، وفقًا للشرق الأوسط.
وقال البنك إن إجمالي العجز التدريجي للبلاد على مدار 12 شهرًا بلغ 1.11 مليار دولار، حسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الأربعاء الماضي، أن خبراء الاقتصاد قدروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر، وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصاديًا بين 3.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار.
وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 18 مليار دولار في عام 2020.
وأوضحت البيانات أن رقم شهر يونيو زاد بمقدار 8.2 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضى، وفقًا لوكالة الأنباء التركية، وفقًا للشرق الأوسط.
وقال البنك إن إجمالي العجز التدريجي للبلاد على مدار 12 شهرًا بلغ 1.11 مليار دولار، حسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الأربعاء الماضي، أن خبراء الاقتصاد قدروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر، وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصاديًا بين 3.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار.
وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 18 مليار دولار في عام 2020.