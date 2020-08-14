رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك المركزى التركى يسجل عجزًا قدره 93.‏2 مليار دولار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:03 م
المركزي التركي
المركزي التركي
مروة عنبر
طباعة
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، عجزًا كبيرًا سجله ميزان الحساب الجاري التركي بمقدار 93.‏2 مليار دولار في يونيو الماضى، بانخفاض طفيف عن توقعات السوق.

وأوضحت البيانات أن رقم شهر يونيو زاد بمقدار 8.‏2 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضى، وفقًا لوكالة الأنباء التركية، وفقًا للشرق الأوسط.

وقال البنك إن إجمالي العجز التدريجي للبلاد على مدار 12 شهرًا بلغ 1.‏11 مليار دولار، حسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الأربعاء الماضي، أن خبراء الاقتصاد قدروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر، وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصاديًا بين 3.‏2 مليار دولار و1.‏5 مليار دولار.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 18 مليار دولار في عام 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رشاد: طلقت مي حلمي 3 مرات وعودتنا «متنفعش»

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «مسرح برناردشو» فى مئوية على الراعى

«الهزلي أستريكس» أشهر أعماله.. محطات في حياة الفرنسي رينيه جوسيني

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد