رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع أوروبى فى بروكسل لبحث التصعيد التركى بالمتوسط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:56 م
التصعيد التركي بالمتوسط
التصعيد التركي بالمتوسط
مروة عنبر
طباعة
اجتمع وزراء خارجية الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، عبر "الفيديوكونفرانس" لبحث أزمة التوتر في شرق المتوسط ومخاطر التصعيد العسكري على إثر تقدم سفينة المسح التركية عروج روس في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اليونان، ترافقها سفن حربية عدة، وفقًا لموقع العربية نت.

وأعلنت اليونان استنفار قواتها العسكرية منتصف الأسبوع، وأرسلت فرنسا من ناحيتها مقاتلتين من طراز رافال إلى قبرص وفرقاطة لدعم اليونان.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، صباح اليوم، بوقوع حادث اصطدام بين الفرقاطة اليونانية ليمنوس والفرقاطة التركية كيمال روس.

وأرجعت وسائل الإعلام سبب الاصطدام إلى خطأ نسبته إلى الجانب التركي، وتحدثت وسائل إعلام تركية عن أن الفرقاطة اليونانية توجهت لاستهداف سفينة المسح التركية، لكن فرقاطة تركية اعترضتها حيث حدث الاصطدام بين الفرقاطتين.

يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار المشاورات الدبلوماسية، حيث يجتمع وزير الخارجية اليوناني مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فيينا، ويجري الوزراء الأوروبيون مشاوراتهم من أجل تحديد خيارات التحرك الممكنة تجاه تركيا.

وأوضح مراقبون أن اجتماع اليوم يعد مرحليًا كونه يعقد قبل نحو أسبوعين على اجتماع الوزراء في برلين في نهاية الشهر، ومن المقرر أن يعلنوا في حينه عن نتائج المشاورات التي جرت مع الجانب التركي وعن خيار العقوبات التي قد يتخذها الاتحاد في ضوء استمرار تركيا، فيما يقول الأوروبيون إن تركيا تنتهك سيادة كل من اليونان وقبرص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «مسرح برناردشو» فى مئوية على الراعى

«الهزلي أستريكس» أشهر أعماله.. محطات في حياة الفرنسي رينيه جوسيني

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد