اجتماع أوروبى فى بروكسل لبحث التصعيد التركى بالمتوسط

اجتمع وزراء خارجية الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، عبر "الفيديوكونفرانس" لبحث أزمة التوتر في شرق المتوسط ومخاطر التصعيد العسكري على إثر تقدم سفينة المسح التركية عروج روس في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اليونان، ترافقها سفن حربية عدة، وفقًا لموقع العربية نت.وأعلنت اليونان استنفار قواتها العسكرية منتصف الأسبوع، وأرسلت فرنسا من ناحيتها مقاتلتين من طراز رافال إلى قبرص وفرقاطة لدعم اليونان.وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، صباح اليوم، بوقوع حادث اصطدام بين الفرقاطة اليونانية ليمنوس والفرقاطة التركية كيمال روس.وأرجعت وسائل الإعلام سبب الاصطدام إلى خطأ نسبته إلى الجانب التركي، وتحدثت وسائل إعلام تركية عن أن الفرقاطة اليونانية توجهت لاستهداف سفينة المسح التركية، لكن فرقاطة تركية اعترضتها حيث حدث الاصطدام بين الفرقاطتين.يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار المشاورات الدبلوماسية، حيث يجتمع وزير الخارجية اليوناني مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فيينا، ويجري الوزراء الأوروبيون مشاوراتهم من أجل تحديد خيارات التحرك الممكنة تجاه تركيا.وأوضح مراقبون أن اجتماع اليوم يعد مرحليًا كونه يعقد قبل نحو أسبوعين على اجتماع الوزراء في برلين في نهاية الشهر، ومن المقرر أن يعلنوا في حينه عن نتائج المشاورات التي جرت مع الجانب التركي وعن خيار العقوبات التي قد يتخذها الاتحاد في ضوء استمرار تركيا، فيما يقول الأوروبيون إن تركيا تنتهك سيادة كل من اليونان وقبرص.