واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3258 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 978 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و193 مخالفة السير دون تراخيص، و17 دراجة نارية مخالفة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و30 مخالفة شروط الترخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.