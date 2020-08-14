أعضاء بالكونجرس يطالبون بفرض عقوبات مشددة على تركيا

طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض عقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لقناة "العربية".وكان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، تعهد في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط المستبد أردوغان.كما اتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أمريكيا في تركيا، متعهدا بالعمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.جاءت تصريحات بايدن خلال لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز، كشف خلاله عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعا على مدى الأشهر الماضية.