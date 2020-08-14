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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعضاء بالكونجرس يطالبون بفرض عقوبات مشددة على تركيا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:50 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
مروة عنبر
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طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض عقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لقناة "العربية".

وكان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، تعهد في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط المستبد أردوغان.

كما اتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أمريكيا في تركيا، متعهدا بالعمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.

جاءت تصريحات بايدن خلال لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز، كشف خلاله عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعا على مدى الأشهر الماضية.

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