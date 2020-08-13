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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تشييع جنازة سمير الإسكندراني من مسجد السيدة نفيسة غدا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:49 م
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
حسن امين
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كشفت مصادر لـ"الدستور"، أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني، غدا الجمعة، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ودفنه بمقابر العائلة.

وتوفي الإسكندراني، مساء الخميس، داخل مستشفى النزهة، ويعمل أهل المتوفي حاليا على إنهاء إجراءات دفن الجثمان واستخراج تصريح الدفن، حيث كان يتلقى العلاج بالمستشفى خلال الأيام الماضية.

وعانى سمير الإسكندراني، خلال الفترة الماضية، العديد من الأمراض، وأجرى عملية جراحية منذ شهر في البروستاتا داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

الفنان سمير الإسكندراني مواليد 8 فبراير 1938، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاما، وقدم الإسكندراني طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.

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