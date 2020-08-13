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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

سمير الإسكندراني.. صاحب «نخلتين في العلالي» والآن صاروا ثلاث

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:27 م
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
حسن أمين
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رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان سمير الإسكندراني، عن عمر ناهز 82 عاما، وهو أحد رموز الأغنية المصرية، والذي تعاون مع كبار الشعراء والملحنين ومنهم "زكريا أحمد، بيرم التونسي، وأحمد رامي".

وقدم سمير الإسكندراني، خلال مسيرته الفنية، العديد من الأغنيات، وقدم البعض منها بعدة لغات أجنبية ومنها أغنية "طالعة من بيت أبوها"، و"أحبك الآن" و"سأحبك غدًا"، و"t'amo e t'amero" باللغة الإيطالية، وأغنية "Feelings " باللغة الإنجليزية، وTake me back to Cairo، والنيل الفضى Silver Nile، وترحال السنين، وFeelings، وزمان زمان، وOh Champion Mohammed Ali Clay".

ومن أشهر أغنيات سمير الإسكندراني كل من: "نويت أسيبك، قدك المياس، آه يا جميل ياللي ناسيني، بنعاهدك يا غالية، دوسه، حبيب الحب، كام وردة، مين اللى قال، قمر له ليالى، قولوا لحبيبى، رجعتلك، زفوا الخبر، يا رب، يا غصن نقا، يا صلاة الزين، يا ناس أنا".

ولم تقتصر أغنيات سمير الإسكندراني على اللون العاطفي فقط فهو كان محبا لمصر بشكل كبير، وحظت أغنياته بنصيب من الأغنيات الوطنية ومنها: "يا رب بلدي وحبايبي، وابن مصر، وفي حب مصر، ويا نيل، واخترناه، شباب الإنجازات"، بالإضافة إلى أوبريت "الغالية بلدي"، و"أوبريت تسلم الأيادي"، وغيرها من الأغنيات الوطنية.

كما قدم بعض تترات الأعمال التليفزيونية ومنها تتر مسلسل "ملحمة الحب والرحيل" في عام 1986، ومسلسل "الطاحونة الجزء الأول والثاني" في عامي 1984 و1986، ومسلسل "الوليمة" في عام 1979.

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