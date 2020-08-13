فرنسا ترحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

رحب وزير الشئون الخارجية الفرنسي، جان لو دريان، الخميس، باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.وقال وزير الخارجية الفرنسي، في بيان اليوم، إن قرار إسرائيل بوقف ضم أراض فلسطينية خطوة إيجابية، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في وقت سابق اليوم، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات مع إسرائيل سيفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف بن زايد: «انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم، ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة».من جانبه، نفى وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في وقت سابق، وجود أي نية لدى أبوظبي في أن تكون لها أي سفارة في القدس بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد إلى مدريد إلى أوسلو وواي ريفر وأنابوليس وغيرها، وتسعى الإمارات اليوم إلى أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.وشدد الوزير قرقاش، على أن تجميد إسرائيل قرار ضم الأراضي الفلسطينية مكسب كبير، وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم.