محامية: قضايا الطلاق زادت بسبب كورونا

قالت المحامية أمل مرسي، إن قضايا الطلاق زادت بنسبة كبيرة خلال أزمة كورونا، بسبب عدم وجود تفاهم بين الزوجين، وهو الشرط الأساسي لنجاح الزواج، فهما أطراف الشراكة في عقد الزواج.وتابعت «أمل» خلال مشاركتها في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة هي الرائدة وصاحبة الرعاية والولاية في منزل الزوجية، وذلك لقيامها بتربية الأولاد ورعايتهم وفي كثير من الأمور.وأضافت أن الأب في المنزل هو وزير المالية ووزير الداخلية في ذات الوقت، فهو عليه العقاب والمال.