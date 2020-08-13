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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محامية: قضايا الطلاق زادت بسبب كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:41 م
قضايا الطلاق
قضايا الطلاق
سناء إسماعيل
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قالت المحامية أمل مرسي، إن قضايا الطلاق زادت بنسبة كبيرة خلال أزمة كورونا، بسبب عدم وجود تفاهم بين الزوجين، وهو الشرط الأساسي لنجاح الزواج، فهما أطراف الشراكة في عقد الزواج.

وتابعت «أمل» خلال مشاركتها في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة هي الرائدة وصاحبة الرعاية والولاية في منزل الزوجية، وذلك لقيامها بتربية الأولاد ورعايتهم وفي كثير من الأمور.

وأضافت أن الأب في المنزل هو وزير المالية ووزير الداخلية في ذات الوقت، فهو عليه العقاب والمال.

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