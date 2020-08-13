وزير قطاع الأعمال: نستورد 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة

وزير قطاع الأعمال: نستورد 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة
الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:35 م
سناء إسماعيلطباعة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات.
وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حصة الأقطان طويلة التيلة أصبحت قليلة في العالم أجمع، حيث انخفضت النسبة من 7% إلى 2%.
وتابع: أن 90% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة من الأقطان المستوردة قصيرة التيلة، حيث نستورد حاليا 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار من الغزول السميكة التي يتم إنتاجها من الأقطان قصيرة التيلة.
وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حصة الأقطان طويلة التيلة أصبحت قليلة في العالم أجمع، حيث انخفضت النسبة من 7% إلى 2%.
وتابع: أن 90% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة من الأقطان المستوردة قصيرة التيلة، حيث نستورد حاليا 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار من الغزول السميكة التي يتم إنتاجها من الأقطان قصيرة التيلة.