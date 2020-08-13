وزير قطاع الأعمال: نستورد 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات.وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حصة الأقطان طويلة التيلة أصبحت قليلة في العالم أجمع، حيث انخفضت النسبة من 7% إلى 2%.وتابع: أن 90% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة من الأقطان المستوردة قصيرة التيلة، حيث نستورد حاليا 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار من الغزول السميكة التي يتم إنتاجها من الأقطان قصيرة التيلة.