بسبب أمر قومي.. نتنياهو يغادر اجتماع «كابينت كورونا» بشكل مفاجئ

غادر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماع "كابينت كورونا" وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب.وقال"نتنياهو، لوزراء "كابينت كورونا"، إنه أمر قومي، موضحا:"ستعرفون سبب مغادرتي المفاجئة في وقت لاحق"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وبعد وقت قصير، عاد نتنياهو لاستكمال الاجتماع مع وزراء مجلس كورونا دون توضيح تفاصيل الأمر القومي.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 88733 شخصا، والوفيات إلى 643 حالة.وتدرس الحكومة الإسرائيلية سبل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل موجته الثانية.