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محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مد فترة تقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية 3 أشهر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:53 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
محمد جعفر
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وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد فترة تلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة، لمدة 3 أشهر، في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في 16 فبراير الماضي.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقعه، ويستمر في تلقيها حتى 16 نوفمبر المقبل، على أن تعرض على اللجان المختصة التي شكلها المجلس لذلك تمهيدًا لمناقشتها في اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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