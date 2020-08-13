مد فترة تقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية 3 أشهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد فترة تلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة، لمدة 3 أشهر، في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في 16 فبراير الماضي.كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقعه، ويستمر في تلقيها حتى 16 نوفمبر المقبل، على أن تعرض على اللجان المختصة التي شكلها المجلس لذلك تمهيدًا لمناقشتها في اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.