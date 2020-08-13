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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد عبدالوهاب يستقبل رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:07 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
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استقبل المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وكلًا من رئيس جمعية الأعمال اليابانية JBA، وممثل مجلس الأعمال الياباني المصري والمدير العام لشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية بالقاهرة، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي بالقاهرة JICA، والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية بمصر JETRO، وممثل سفارة اليابان بالقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، كما يتزامن هذا الاجتماع مع الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا (التيكاد) باليابان.

وخلال الاجتماع أكد عبدالوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية والمحتملة في مصر، بينما أشاد الجانب الياباني بدور هيئة الاستثمار في تيسير كافة السبل لدعم الشركات اليابانية، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آلية عمل اللجنة المصرية اليابانية المشتركة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا لتفعيل وتنظيم أعمالها ودخولها حيز التنفيذ.

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