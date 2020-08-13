رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبو سعدة: الإجراءات الوقائية شجعت المواطنين للإقبال على التصويت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:23 ص
الدكتور حافظ أبو
الدكتور حافظ أبو سعدة
طباعة
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القدرة على حشد الريف للتصويت أعلى بكثير من القاهرة والمدن الحضارية الكبرى.

وأضاف أبو سعدة خلال لقائة في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن الأحزاب السياسية على مستوى العالم يوجد بها أشخاص مهمتهم جمع الأصوات.

وأوضح أبو سعدة أن، الإقبال على التصويت في الإنتخابات في النصف الثاني من اليوم كان أعلى من أمس.

وتابع أن، جميع الملاحظات التي رصدها الملاحظين كان خارج اللجان وأكدت على عدم وجود أى عبث في الأصوات أو صناديق الإنتخابات.

واستكمل أن، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها هي التي شجعت المواطنين على الاقبال على التصويت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيري مجدي تنهار: «محتاجة شغل ومش عاوزة أمشي شمال»

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولى بالعراق

انخفاض جديد.. الصحة: 26 وفاة و129 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثانٍ من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام