أبو سعدة: الإجراءات الوقائية شجعت المواطنين للإقبال على التصويت

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القدرة على حشد الريف للتصويت أعلى بكثير من القاهرة والمدن الحضارية الكبرى.وأضاف أبو سعدة خلال لقائة في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن الأحزاب السياسية على مستوى العالم يوجد بها أشخاص مهمتهم جمع الأصوات.وأوضح أبو سعدة أن، الإقبال على التصويت في الإنتخابات في النصف الثاني من اليوم كان أعلى من أمس.وتابع أن، جميع الملاحظات التي رصدها الملاحظين كان خارج اللجان وأكدت على عدم وجود أى عبث في الأصوات أو صناديق الإنتخابات.واستكمل أن، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها هي التي شجعت المواطنين على الاقبال على التصويت.