الديهي يكشف «الحقد» العثماني الدفين لتمتع مصر بحياة نيابية مستقلة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن وثائق تاريخية حرص على تجميعها الكاتب أيمن عثمان، في كتاب "تراث مصر"، تشير إلى رسائل بخط يد الخديوي إسماعيل.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن رسائل الخديوي نصت على أن "إسطنبول تأسف على تشكيل مجلس برلماني في مصر، وتجربة ديمقراطية لاتخاذ القرارات السياسية والتشريعية المستقلة".وأضاف أن صفحات التاريخ المصري واقع مشرف يستشعر قارئه بالعظمة، لافتًا إلى أن لمصر تجارب متعددة تشريعية وديمقراطية، قبل أن تولد بعض الدول في العالم.