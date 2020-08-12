«تنسيقية الأحزاب»: المواطنون شاركوا في الانتخابات دفاعًا عن الدولة

قال عمرو درويش، عضو شباب تنسيقية الأحزاب، إن نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ جيدة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن أبرز الفئات المشاركة في الانتخابات ذوي الاحتياجات والشباب والمرأة.وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه استطلع آراء المواطنين الذين أكدوا أنهم شاركوا للدفاع عن الدولة المصرية، للوصول إلى الاستقرار في المجالس النيابية والتشريعية.وأضاف: أن أي عملية انتخابية يشوبها بعض السلبيات ولكنها لا تؤثر عليهم، ولم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والخروقات التي رصدناها في التقرير كانت ضعيفة.وواصل حديثه: أن هناك محاولات عديدة للتشويه من كارهي الشعب المصري الذين يقيمون في دول بعينها، وكلما سارت العملية الانتخابية بشكل نموذجي، حاولوا القيام بدعوات سلبية لا قيمة لها على الإطلاق.واختتم حديثه: أن العملية الانتخابية سترتفع في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني، لا سيما في ظل هبوط درجة الحرارة، بعد غروب الشمس.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.