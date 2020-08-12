«قومى المرأة ببنى سويف»: توافد السيدات بأعداد كبيرة على اللجان

توافد السيدات على اللجان الانتخابية داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، منذ فتح باب التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ.وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أن السيدات حرصن على التوافد بأعداد كبيرة على اللجان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وقيام رجال الشرطة بمساعدة كبار السن بتوفير كراسي متحركة لمساعدتهم حتى وصولهم إلى اللجان.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.