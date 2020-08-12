تعقيم وتطهير لجان الانتخابات استعدادًا لاستقبال المواطنين (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد استمرار تطهير وتعقيم جميع مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى محافظات الجمهورية؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءت احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على حياة الناخبين، إلى جانب استمرار جهود وزارة الداخلية في تأمين مقار اللجان الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.