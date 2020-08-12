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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:07 م
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت
الكلمات المفتاحية
مجلس الشيوخ
غرامة انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الناخبين
الإنتخابات
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