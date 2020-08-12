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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير الداخلية الأسبق: مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:04 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن انتخابات مجلس الشيوخ هو استكمال لمسيرة الاستقرار، لأن مجلس الشيوخ هو الممثل الفرع الثاني للتشريع في الدستور وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ مصر.

وأضاف أن مجلس الشيوخ هو حائط جديد للدفاع عن الوطن ليؤازر الرئيس والوطن وجيشه، وهو المشروع القومي للدولة الذي يحمله الرجل الوطني الوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أننا اليوم نستكمل الاستحقاق الدستوري، والذي يدل على أن هناك إصرارا وعزيمة، وأن مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية والاستقرار.

وناشد المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا يضمن الأمن والاستقرار لمصر.

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