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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: لا مشاكل بانتخابات الشيوخ.. وتعقيم كل اللجان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:52 ص
شريف بشارة
شريف بشارة
مصطفى دياب
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قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن جميع لجان المحافظة فتحت فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، ويستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأضاف بشارة، أنه تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت الإجراءات الافتتاحية لليوم الثاني للاقتراع بعد أن تم تطهير وتعقيم ورش جميع اللجان الفرعية للانتخابات، وبعد تواجد رئيس اللجنة الفرعية بمقر اللجنة قبل التاسعة صباحا، كما تم التأكد من سلامة وإقفال مقر اللجنة والنوافذ وصناديق الاقتراع، في حضور المسؤول عن قوات التأمين والمتواجدين من أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم حال وجودهم وفض الأختام ثم فتح اللجنة، كما تم التأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة وأوراق ومحاضر اللجنة ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم "8 ش".

وفض رؤساء اللجان الفرعية القفل البلاستيكي الخاص بفتحة صندوق كل نظام "الفردي والقوائم"، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة.

وأشار المحافظ الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مازالت فى حالة انعقاد دائم ومتواصل على مدى الـ 24 ساعة خلال تلك الفترة لمتابعة سير وانتظام العمل داخل جميع اللجان الانتخابية والتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

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