وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز 103 آلاف حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 1274 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، مما يرفع مجمل وفياتها إلى 103026.وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس، ارتفعت بواقع 52160 حالة إلى 3 ملايين و109630.وسجلت البرازيل يوم الإثنين 22048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات خلال اليوم الأخير.ولا تزال البرازيل تشهد أعدادًا مرتفعة من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد، علما بأنها تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.