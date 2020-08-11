«غاز القاهرة» تشارك بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

شارك العاملون في شركة غاز القاهرة، اليوم الثلاثاء، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.ووجّه المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة مشاركة جميع العاملين فى تلك المرحلة السياسية الراهنة من تاريخ الوطن لبناء التنمية الاقتصادية والسياسية بمصر والاستحقاق الديمقراطي.ويأتي استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمثابة دليل دامغ على نجاح الدولة في بناء مؤسساتها، وتعزيز قدراتها في إتمام المسيرة نحو مستقبل أفضل للشعب المصري في ظل القيادة الرشيدة، بما يضع مصر في المكانة التي تستحقها بجدارة بين الأمم إقليميًا وعالميًا.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء، والأربعاء (11 و12 أغسطس)، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء المقبل.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.