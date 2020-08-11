محافظ الأقصر يتفقد مقار لجان انتخابات «الشيوخ» (صور)

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الغد.وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجنة رقم 1 بمدرسة أبوالحجاج الابتدائية المشتركة، ولجنة رقم 17 بمدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، ولجنة رقم 32 و33 بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية.وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير.وحث محافظ الأقصر، المواطنين على المشاركة الإيجابية في ذلك الاستحقاق، عبر الإدلاء بأصواتهم ترسيخًا للديمقراطية وممارسة المصريين لحقوقهم السياسية في اختيار من يمثلهم بكل حرية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.