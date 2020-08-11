رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبوشقة: من لا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ آثم قلبه

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:37 م
بهاء الدين أبو شقة،
بهاء الدين أبو شقة،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن المشاركة في الانتخابات ليست حقا دستوريا فحسب، وإنما التزام على المواطن في اختيار ما يمثله، وهذه هي الديمقراطية.

وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على شاشة "صدى البلد"، أن حزب الوفد من البداية يناشد المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وأردف: "ما يدلي به المواطن في صندوق الانتخابات هو ما ستعلنه النتيجة، ونحن أمام ضمانات إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، أمام الشرطة والقوات المسلحة تأمين كامل وشامل، رغم كورونا".

واستطرد: "لا بد أن يشارك المواطن ويدلي بصوته، ومن لا يشارك آثم قلبه".

وتابع: "رغم أن الانتخابات في قلب الصيف ومع أزمة كورونا وارتفاع درجة حرارة، أنا على ثقة أن المصريين الذين قاموا بأكبر ثورة، سيشاركون، فكانت أحد الأهداف الرئيسية للثورة أن نكون أمام ديمقراطية، ما يحدث انتصار لثورة 30 يونيو".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

100 عام مع «الشيوخ»: تاريخ نيابي حافل في العمل السياسي المصري

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب