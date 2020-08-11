أبوشقة: من لا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ آثم قلبه

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن المشاركة في الانتخابات ليست حقا دستوريا فحسب، وإنما التزام على المواطن في اختيار ما يمثله، وهذه هي الديمقراطية.وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على شاشة "صدى البلد"، أن حزب الوفد من البداية يناشد المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.وأردف: "ما يدلي به المواطن في صندوق الانتخابات هو ما ستعلنه النتيجة، ونحن أمام ضمانات إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، أمام الشرطة والقوات المسلحة تأمين كامل وشامل، رغم كورونا".واستطرد: "لا بد أن يشارك المواطن ويدلي بصوته، ومن لا يشارك آثم قلبه".وتابع: "رغم أن الانتخابات في قلب الصيف ومع أزمة كورونا وارتفاع درجة حرارة، أنا على ثقة أن المصريين الذين قاموا بأكبر ثورة، سيشاركون، فكانت أحد الأهداف الرئيسية للثورة أن نكون أمام ديمقراطية، ما يحدث انتصار لثورة 30 يونيو".