أشرف رشاد يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بقنا

أدلى المهندس أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته الانتخابية بمدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي، مؤكدا أهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاقات الدستورية.وتفقد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن يرافقه أمين التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن محمد عبدالسلام لجان المعهد الديني والتحرير بمدينة قنا ولجان قرية الأشراف القبلية ومدرسة القائد المؤمن واللجان الانتخابية بالأشراف العسيلية.وخصصت مديرية التربية والتعليم بقنا مترجم إشارة لمساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.