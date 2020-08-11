سبيعينة تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بوسط البلد (صور)

أدلت سبعينية بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد، على الرغم من كبر سنها وعدم قدرتها على المشي.ووفرت وزارة الداخلية وعدد من المتطوعين ومرشحي انتخابات مجلس الشيوخ كراسي طبية متحركة لمساعدة الناخبين في الدخول إلى اللجان والإدلاء دون أي معوقات.وشهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مع بدء استقبال الناخبين.واصطف الناخبون في صفوف طويلة "طابور"، وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية وتدابير وقائية لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل.ووضع مسئولو اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.