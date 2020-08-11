غدًا.. حفل مشروع وردة بساقية الصاوي

يستقبل مسرح النهر، غدًا الأربعاء، حفل بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان فى تمام السابعة والنصف مساءً، وهو مشروع غنائي يعيد تقديم أغاني الفنانة الكبيرة الراحله في شكل إهداء لها ولفنها بدأت أولي خطواته في عام 2018 تحت إسم ورده ـ بليغ.وجدان مطربه تخرجت من معهد الموسيقي العربيه ٢٠١١، ثم إنضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من ٢٠١٣ حتي الان بقياده الموسيقار هاني شنوده، لتنضم لإستديو الممثل للفنان الكبير محمد صبحي وعدد من الفرق الموسيقية الآخري.