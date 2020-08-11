بـ«قدم مكسور».. مرشد سياحى فى الأقصر يدلى بصوته الانتخابى

حرص مواطن بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، على الإدلاء بصوته الانتخابي، اليوم الثلاثاء، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، على الرغم من إصابته بكسر في القدم.ويقول الطيب عبدالله مرشد سياحي في الأقصر، إن اصابته بكسر بالقدم قبيل أيام قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، والآلام التي يعانيها جراء إصابته، إلا أنه حرص على النزول والمشاركة للإدلاء بصوته الانتخابي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن واجبه كمواطن مصري يُملي عليه بأن يشارك في تحديد مصير الوطن، من خلال المرشحين الأفضل القادرين على مناقشة القوانين، ومراجعتها، والعمل على تعديلها وفقّا لما يقتضيه الصالح العام.ووجه دعوة إلى عموم أبناء الشعب المصري بالنزول والمشاركة، وعدم التقاعس نحو أداء الواجب الوطني.وكانت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، قد أعلنت فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية، التي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وذلك للوقاية من فيروس كورونا.