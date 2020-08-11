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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

متحدث تنسيقية الأحزاب: غرفة العمليات مستمرة في رصد وتوثيق العملية الانتخابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:31 م
شيماء عبد الإله
شيماء عبد الإله
محمد الشريف
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قالت شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية دشنت غرفة عمليات فى انعقاد مستمر لمتابعة الانتخابات ودعم الحملة الانتخابية لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالانتخابات في ظل جائحة كورونا ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت شيماء، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية حصلت على 1500 تصريح متابعة فى كافة اللجان الانتخابية ويتم إمداد غرفة العمليات بالمعلومات حول سير العملية الانتخابية، مضيفة أن غرفة العمليات تستمر في رصد وتوثيق العملية الانتخابية على مدار اليوم، وسوف تصدر تقارير لاحقة لاستكمال تغطية العملية الانتخابية.

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