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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسوشيتيد برس: إجراءات صحية صارمة خلال انتخابات «الشيوخ» في مصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:20 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
إسراء صلاح الدين
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سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الضوء على انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم في مصر، وتستمر حتى غد الأربعاء.

وقالت الوكالة في تقريرها إن المصريين بدأوا في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وهي الغرفة العليا للبرلمان التي أعيدت مرة أخرى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي.

وتابعت أن مصر اتخذت إجراءات صحية صارمة لاحتواء فيروس كورونا من خلال توزيع أقنعة الوجه الطبية على كافة الناخبين وتطهير مراكز الاقتراع قبل العملية الانتخابية وأثنائها، لتهدئة أي مخاوف تتعلق بانتشار الفيروس.

وأوضحت أن عمل المجلس غير تشريعي أو ملزم مثل البرلمان، ولكن له دور استشاري وأساسي كبير في الحياة النيابية.

وسيستمر الاقتراع يومين للسماح بأكبر قدر من الإقبال، ويحق لنحو 63 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 200 مقعد فقط من 300 مقعد في مجلس الشيوخ متاحة للانتخاب، مع 787 مرشحًا، بينما صوت المصريون في الخارج يومي الأحد والاثنين.

وأكدت الوكالة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية والشرطة في مراكز الاقتراع وتقوم بدوريات في شوارع القاهرة.

وأشارت إلى أنه خارج مركز اقتراع بالقرب من جامعة القاهرة، اصطف أشخاص، معظمهم من النساء، للإدلاء بأصواتهم، وكان الجميع في الصف يرتدون أقنعة الوجه ويلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

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