رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الآباء الفرنسيسكان بغبريال تستضيف النائب البطريركي في زيارة رعوية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:13 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
زار صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة سان جورج للآباء الفرنسيسكان بغبريال بالإسكندرية.

وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ناصر كرومل الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة سانت لوتشيا للآباء الفرنسيسكان بأبوقير، والشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة حول: ضرورة وأهمية الإصغاء إلى صوت الله على الرغم من بعض المواقف الحياتية التي تمنع ذلك، مشيرًا إلى أنه يمكننا أن نسمع صوت الله من خلال سر المصالحة والقربان المقدس، ومن خلال الكلمة (الكتاب المقدس).

وختم نيافته صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، كما وجه نيافة الأنبا باخوم الشكر للأب الراعي والشمامسة والخدام والأنشطة الرعوية، مؤكدًا على فعالية هذه الرعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

الصور

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

«السيرك» يفتتح سهرات أغسطس بساحة الهناجر

أكاديمية الشعر تُصدر «جزيرة أبوظبي» لـ علي الكندي

حفيدة عبده عبدالراضي تناشد «السيسي» الحصول على منحة لدراسة الطب

فلك الثقافى يستضيف «وسط مش ناو» لـ أحمد حامد