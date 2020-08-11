كنيسة الآباء الفرنسيسكان بغبريال تستضيف النائب البطريركي في زيارة رعوية

زار صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة سان جورج للآباء الفرنسيسكان بغبريال بالإسكندرية.وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ناصر كرومل الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة سانت لوتشيا للآباء الفرنسيسكان بأبوقير، والشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة حول: ضرورة وأهمية الإصغاء إلى صوت الله على الرغم من بعض المواقف الحياتية التي تمنع ذلك، مشيرًا إلى أنه يمكننا أن نسمع صوت الله من خلال سر المصالحة والقربان المقدس، ومن خلال الكلمة (الكتاب المقدس).وختم نيافته صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، كما وجه نيافة الأنبا باخوم الشكر للأب الراعي والشمامسة والخدام والأنشطة الرعوية، مؤكدًا على فعالية هذه الرعية.