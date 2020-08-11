رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته الانتخابية في الجامعة العمالية بمدينة نصر.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين، وتوفير كمامات مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر
رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» بمدينة نصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

الصور

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى......ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر ؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

«الهيئة الملكية الأردنية» تبث فيليمن وثائقيين.. الليلة

غدا.. سعد القرش يناقش «المايسترو» بالنيل الثقافية

غدا.. «الأعرج».. يناقش «نساء كازانوفا» عبر منصة زووم

وزيرة الثقافة في أثناء التصويت بانتخابات الشيوخ: استكمال لمستقبل أفضل