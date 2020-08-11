برلماني: المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية حق دستوري للمواطنين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية توجه الناخبين للجان ومقار الاقتراع للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن التصويت والمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين كما ناشد المواطنين بضرورة عدم التخلي عن كافة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت بالانتخابات للمحافظة على الصحة العامة.وأشار زين الدين، في بيان له، إلى ضرورة وجود غرفة ثانية للبرلمان المصري لإنهاء مشكلات التشريع التي تكررت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك مشكلات في الأثر التشريعي لبعض القوانين التي يصدرها مجلس النواب، وهي التي تتعلق بتأثير القانون على المدى البعيد، وتحتاج إلى مجلس معاون يقوم بالدراسة المتأنية لمشروعات القوانين.وأوضح أن مصر طوال السنوات الماضية وبرغم التحديات الاقتصادية والسياسية، استطاعت تنظيم انتخابات مجلس النواب والتعديلات الدستورية، وتواصل التقدم في مسارها الديمقراطي وهو ما يبهر شعوب العالم أجمع.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.