تأخر فتح لجنة مدرسة الزهور بالإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية هدوءا نسبيا قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تأخر فتح لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لحي ثالث الإسماعيلية، حيث بدء الاقتراع بها متأخرا أكثر من 20 دقيقة بسبب عدم تواجد مستشار اللجنة، في الوقت الذي غاب الناخبون عن عدد من اللجان خاصة في المناطق الأكثر سكانا مثل الشيخ زايد.جدير بالذكر أن 897574 ناخبا سيدلون بأصواتهم أمام 201 لجنة موزعين خلال المدن المختلفة منها مركز الإسماعيلية 104585 القنطرة غرب 98525 وفايد 85267 والقصاصين 68370 والتل الكبير 75588 القنطرة شرق 47557 والمدينة 315968.