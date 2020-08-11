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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأخر فتح لجنة مدرسة الزهور بالإسماعيلية (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:01 ص
لجنة مدرسة الزهور
لجنة مدرسة الزهور بالإسماعيلية
محمود الكيلانى
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شهدت محافظة الإسماعيلية هدوءا نسبيا قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تأخر فتح لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لحي ثالث الإسماعيلية، حيث بدء الاقتراع بها متأخرا أكثر من 20 دقيقة بسبب عدم تواجد مستشار اللجنة، في الوقت الذي غاب الناخبون عن عدد من اللجان خاصة في المناطق الأكثر سكانا مثل الشيخ زايد.

جدير بالذكر أن 897574 ناخبا سيدلون بأصواتهم أمام 201 لجنة موزعين خلال المدن المختلفة منها مركز الإسماعيلية 104585 القنطرة غرب 98525 وفايد 85267 والقصاصين 68370 والتل الكبير 75588 القنطرة شرق 47557 والمدينة 315968.

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