إقبال كثيف على التصويت بلجان قرى قنا (صور)

شهدت لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشوري في قرى ونجوع مدن ومراكز محافظة قنا، إقبالًا كثيفًا، على التصويت في الانتخابات، مقارنة بلجان المدن والمراكز.واصطف المواطنون في طوابير مكثفة، في لجان قرى ونجوع مركزي نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، وذلك للتصويت في لجان الاقتراع في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.