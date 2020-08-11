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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تستقبل ماراثون الانتخابات بالإجراءات الاحترازية والأمنية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:41 ص
لجان انتخابات
لجان انتخابات
ولاء القاضي
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تستقبل محافظة المنوفية اليوم الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ التى ستعقد على مدار يومين.

واستعدت اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتشديدات الأمنية حول اللجان، كما تم تدشين مبادرة " اعرف لجنتك " الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء واجبهم الانتخابي في الإقتراع.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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