رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العرس الديمقراطى يكتمل».. اختتام عمليات التصويت فى انتخابات «الشيوخ» بالخارج

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:26 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
وفاء علي
طباعة
اختتمت أمس الإثنين عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تم إجراؤها على مدار يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجارى، حيث تمت عملية الإدلاء بالأصوات من خلال البريد المستعجل لكل ناخب على حدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعا للاختلاط والتزاحم خلال عملية التصويت.

بدوره، أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصريين بالخارج دائما ما يلعبون دورًا هامًا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالعديد من الدول أثبتت أنهم لا يتأخرون عن تلبية نداء الوطن.

وأضاف "ثابت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ شهد توافد المئات من المواطنين في ألمانيا للتصويت خلال العملية الانتخابية.

ومن جانبه، قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف أن اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لأنهم يحرصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وأكد "حماد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن اليوم الثاني للانتخابات شهد زيادة ملفتة في سويسرا، وذلك حرصًا منهم على ترسيخ الحياة الديمقراطية لدى الشعب المصري.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالكتلة التصويتية لهم.

وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم الثاني من الانتخابات شهد زيادة كبيرة في الأعداد، وذلك نظرًا لأنه يعد اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي في هولندا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

اعترافات معالي زايد عن عقدة الزواج: «أنا مش فار تجارب للرجالة»

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

نجم الساعة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة