«العرس الديمقراطى يكتمل».. اختتام عمليات التصويت فى انتخابات «الشيوخ» بالخارج

اختتمت أمس الإثنين عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تم إجراؤها على مدار يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجارى، حيث تمت عملية الإدلاء بالأصوات من خلال البريد المستعجل لكل ناخب على حدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعا للاختلاط والتزاحم خلال عملية التصويت.بدوره، أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصريين بالخارج دائما ما يلعبون دورًا هامًا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالعديد من الدول أثبتت أنهم لا يتأخرون عن تلبية نداء الوطن.وأضاف "ثابت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ شهد توافد المئات من المواطنين في ألمانيا للتصويت خلال العملية الانتخابية.ومن جانبه، قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف أن اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لأنهم يحرصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.وأكد "حماد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن اليوم الثاني للانتخابات شهد زيادة ملفتة في سويسرا، وذلك حرصًا منهم على ترسيخ الحياة الديمقراطية لدى الشعب المصري.وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالكتلة التصويتية لهم.وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم الثاني من الانتخابات شهد زيادة كبيرة في الأعداد، وذلك نظرًا لأنه يعد اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي في هولندا.