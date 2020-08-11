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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-8-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:49 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 10-8-2020، خلال منتصف تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، علي ارتفاع بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، حيث إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحًا 24.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5053.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحًا 35.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5546.95 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1 نقطة ليغلق عند مستوى 4067.18 نقطة.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري وبنك التنمية الصناعية، مقابل استقرار الدينار اليوم في بنك بلوم والبنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 10-8-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.55، وفي البنك التجاري العربي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.39، كما سجل الدينار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.58، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.40.

أسعار الدينار الكويتي

كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا أيضًا في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 52.44، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 52.44، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 52.44، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.44.

وفي المقابل، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.46 جنيه وللبيع 53.09، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 52.48، كما تراجع الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 52.11 جنسه وللبيع 52.44.

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