محلل سياسي: الحكومة المستقيلة وضعت لبنان في عزلة عربية ودولية

قال الكاتب السياسي محمد نمر، إن الحكومة اللبنانية المستقيلة وضعت لبنان في عزلة عربية ودولية لما يمثلونه من مشاكل، فالتيار الوطني الحر يستغل الحكومة لتغيير النظام الطائفي، وحزب الله يستغل الحكومة لتحركاته غير الشرعية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ أن وجدت هذه الحكومة يطالب برحيلها لأنها لا تمثل مطالبه وتعتبر إقالة وليست استقالة.وتابع: "حسان دياب يحاول بكلمته اليوم الحفاظ على ماء الوجه، فهو لم ينحاز للبنانيين، وتوعد أنه أمن 99% من الإنجازات"، مؤكدًا أن بيان الرئاسة أجل الاستشارات النيابية لأيام رغم ما يعيشه لبنان.