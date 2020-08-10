البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا تادرس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، لصوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، وذلك منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»؛ لاسيما أنها تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.