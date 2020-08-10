كاثوليك عين شمس يبدءون مدارس الأحد مجددا بعد كورونا

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه نظمت كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بعين شمس تحت رعاية الأب كيرلس نظيم يوما افتتاحيا روحيا وترفيهيا لخدمة التعليم المسيحي "مدارس الأحد".وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بمساعده الشماس وسيم لسن حضانة وابتدائي بعد توقف دام خمسة شهور، وبدأ اليوم بالقداس الإلهي، حيث كانت العظة حول الوحدة ايضا تخلل اليوم فترة الترانيم والألعاب وتوزيع الهدايا، واختتم اليوم بالصلاة الختامية وشكر من الأب الراعي لكل من ساهم في نجاح اليوم.